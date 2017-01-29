Индонезия сожалеет об ужесточении миграционной политики в США

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразил сожаление в связи с ужесточением в США контроля над гражданами из ряда преимущественно мусульманских стран, въезжающими на территорию североамериканского государства. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы глубоко сожалеем о данной политике", - цитирует агентство слова Марсуди.

По информации агентства, Индонезия не входит в число семи государств, в отношении граждан которых действует ограничение.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым на 90 дней вводится ограничение на въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. О каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется. По данным американских СМИ, этими странами являются Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.