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Подача питьевой воды в Дамаск возобновится 30 января

Международная панорама
29 января, 16:07 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
С 24 декабря прошлого года после диверсии террористов обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено
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© AP Photo/Hassan Ammar

БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Водоснабжение Дамаска "будет полностью восстановлено в кратчайшие сроки". Об этом заявил  телестанции Al Ikhbaria губернатор столичной провинции Аля Ибрагим.

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По его словам, подача питьевой воды в город и его окрестности из источника Айн-эль-Фиджи (15 км от Дамаска), где находится крупнейший резервуар питьевой воды, питающий сирийскую столицу, возобновится уже в понедельник. "После очистки резервуара и проведения замеров воды будут включены насосные агрегаты", - указал губернатор. Он отметил, что специалисты, приступившие  к ремонтным работам на водозаборе, сообщили, что объекту нанесен "незначительный урон".

С 24 декабря прошлого года после диверсии террористов обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Власти возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Ранее остатки вооруженных формирований покинули район Айн-эль-Фиджи. Как ожидается, 29 января начнется первый этап разоружения боевиков в долине Вади-Барада под Дамаском. Согласно условиям соглашения о локальном примирении, им предоставлена возможность воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

"Для тех из них, кто не захочет сложить оружие, мы направили в селение Дейр-Канун автобусы, на которых они смогут переместиться в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии", - подчеркнул губернатор Ибрагим.

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