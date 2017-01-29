Сирийские специалисты приступили к ремонтным работам на водозаборе под Дамаском

БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ремонтные бригады прибыли сегодня к источнику Айн-эль-Фиджи (15 км от Дамаска), где находится крупнейший резервуар питьевой воды, питающий сирийскую столицу. Как сообщила телестанция Al Mayadeen, перед сирийскими специалистами стоит задача в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение города и его окрестностей.

С 24 декабря прошлого года после диверсии, осуществленной террористами, обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Власти возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

28 января остатки вооруженных формирований покинули район Айн-эль-Фиджи. По сведениям Al Mayadeen, сегодня начнется первый этап вывода боевиков из долины Вади-Барада под Дамаском. Согласно условиям соглашения о локальном примирении, им предоставлена возможность воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах с тем, чтобы вернуться к мирной жизни.

Ожидается, что примерно 700 боевиков с семьями покинут этот регион и направятся на автобусах в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.