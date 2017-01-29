Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские специалисты приступили к ремонтным работам на водозаборе под Дамаском

Международная панорама
29 января, 12:35 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
С 24 декабря прошлого года после диверсии, осуществленной террористами, обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ремонтные бригады прибыли сегодня к источнику Айн-эль-Фиджи (15 км от Дамаска), где находится крупнейший резервуар питьевой воды, питающий сирийскую столицу. Как сообщила телестанция Al Mayadeen, перед сирийскими специалистами стоит задача в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение города и его окрестностей.

С 24 декабря прошлого года после диверсии, осуществленной террористами, обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Власти возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

28 января остатки вооруженных формирований покинули район Айн-эль-Фиджи. По сведениям Al Mayadeen, сегодня начнется первый этап вывода боевиков из долины Вади-Барада под Дамаском. Согласно условиям соглашения о локальном примирении, им предоставлена возможность воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах с тем, чтобы вернуться к мирной жизни.

Ожидается, что примерно 700 боевиков с семьями покинут этот регион и направятся на автобусах в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

Смотрите также

Свыше 1,2 тыс. боевиков прекратили огонь в долине Вади-Барада под Дамаском
В Москве и Дамаске видят предпосылки для эффективных межсирийских переговоров
СМИ: сирийская армия освободила источник воды Айн-эль-Фиджи под Дамаском
СМИ: Дамаск высказался против ряда пунктов подготовленного РФ проекта конституции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
2
Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане
3
СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом
4
"Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и Трампа
5
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
6
В КПРФ не могут найти экс-депутата Вороненкова
7
Трамп поручил властям США найти новых партнеров для разгрома ИГ
Темы дня
Реклама