Свыше 1,2 тыс. боевиков прекратили огонь в долине Вади-Барада под Дамаском

БЕЙРУТ, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Соглашение о прекращении огня вступило в субботу в силу в долине Вади-Барада под Дамаском. Об этом сообщил телеканалу "Аль-Ихбария" губернатор столичной провинции Аля Ибрагим.

По его словам, членам бандформирований (свыше 1,2 тыс. боевиков) предоставлена возможность воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах с тем, чтобы вернуться к мирной жизни. "Для тех из них, кто не захочет сложить оружие, мы направили в селение Дейр-Канун автобусы, на которых они смогут переместиться в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии", - отметил Ибрагим.

Ранее, в соответствии с условиями перемирия, остатки вооруженных группировок покинули район Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды под Дамаском. Боевики были выведены в селение Дейр-Мукрин. После проведения саперами операции по разминированию водонапорной станции в Айн-эль-Фиджи туда прибыли ремонтные бригады, которые восстановят водоснабжение Дамаска и его окрестностей.

"Соглашение о локальном примирении в Вади-Барада позволит вернуть этот регион к западу от Дамаска под контроль сирийской армии", - заявил губернатор. По его словам, в те населенные пункты, которые объявлены военным командованием безопасными, уже начался процесс возвращения беженцев.