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СМИ: Дамаск высказался против ряда пунктов подготовленного РФ проекта конституции

Международная панорама
27 января, 19:46 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 27, января. /ТАСС
По данным газеты "Аль-Хаят", сирийское правительство выступило против передачи законодательных функций от президента парламенту и правительству
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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Власти Сирийской Арабской Республики высказали несогласие с некоторыми параграфами подготовленного Россией проекта новой конституции страны, состоящего из 85 пунктов. Как сообщила общеарабская газета "Аль-Хаят", свои поправки и замечания Дамаск направил в Москву.

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По сведениям издания, сирийское правительство, изучив черновик основного закона страны, предложенного Москвой, выступило против передачи законодательных функций от президента парламенту и правительству. Дамаск также ставит под вопрос целесообразность создания нового органа власти - Ассамблеи регионов Сирии - с наделением его широкими полномочиями, в том числе в области законотворчества.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Принципиальным остается вопрос о роли действующего сирийского лидера в будущем страны. Как утверждает издание, Дамаск настаивает, что нынешний президент Башар Асад должен получить возможность переизбрания в 2021 году.

Выдержки из черновика документа опубликовала ранее общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат". По ее информации, проект по изменениям в конституционный строй республики изучают представители сирийской оппозиции.

Основные положения

Проект предполагает, что глава государства будет выполнять посредническую роль при урегулировании разногласий между ветвями власти, в его ведении останется командование вооруженными силами.

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Из прежней конституции исчезнет пункт о религиозной принадлежности (ислам) президента. Государство будет называться Сирийской Республикой, а не Сирийской Арабской Республикой, как раньше. Однако, согласно публикации газеты, глава государства лишится законодательных функций и не будет иметь полномочий назначать членов Верховного конституционного суда.

В системе органов государственной власти наряду с Народной ассамблеей (парламентом), которая придет на смену Народному совету, появится Ассамблея регионов Сирии, в которую войдут представители органов местного управления. По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", документ предполагает, что по требованию трети членов парламента или Ассамблеи регионов может быть поставлен вопрос о вотуме доверия правительству Сирии. Исполнительный орган власти (Совет министров) будет назначать руководителей госучреждений и военачальников.

Согласно данным издания, сирийские курды получат возможность реализовать свое право на автономное управление, в их регионах будет разрешено преподавание курдского языка наряду с арабским.

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