Лавров: российский проект конституции САР обобщает предложения правительства и оппозиции

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский проект конституции Сирии обобщает предложения правительства и групп оппозиции за последние годы.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.
"В проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и представители правительства, и представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет", - сказал он.
Представители "эр-риядской группы" сирийской оппозиции были приглашены в Москву на встречу в МИД РФ, но приехать отказались, заявил глава МИД РФ.
"Если постоянно оглядываться на позицию "эр-риядской группы", можно никогда не сдвинуться в межсирийском урегулировании, - сказал он. - Мы приглашали представителей "эр-риядской группы" в Москву, они вроде сказали, что приедут, но потом заявили, что должны контактировать с нами самостоятельно, а не в составе прогрессивных демократических оппозиционных сил".
Установление перемирия в Сирии исключает возможность далее откладывать возобновление межсирийских переговоров, заявил Лавров.
"Эр-риядская группа" говорила, что нельзя садиться за стол переговоров, пока не прекращены боевые действия, - сказал он. - Вот сейчас боевые действия прекращены, установлен режим перемирия, поэтому отговорок больше быть не должно".