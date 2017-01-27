Лавров: российский проект конституции САР обобщает предложения правительства и оппозиции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский проект конституции Сирии обобщает предложения правительства и групп оппозиции за последние годы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.

"В проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и представители правительства, и представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет", - сказал он.

Отказ "эр-риядской группы"

Представители "эр-риядской группы" сирийской оппозиции были приглашены в Москву на встречу в МИД РФ, но приехать отказались, заявил глава МИД РФ.

"Если постоянно оглядываться на позицию "эр-риядской группы", можно никогда не сдвинуться в межсирийском урегулировании, - сказал он. - Мы приглашали представителей "эр-риядской группы" в Москву, они вроде сказали, что приедут, но потом заявили, что должны контактировать с нами самостоятельно, а не в составе прогрессивных демократических оппозиционных сил".

Нельзя откладывать переговоры

Установление перемирия в Сирии исключает возможность далее откладывать возобновление межсирийских переговоров, заявил Лавров.

"Эр-риядская группа" говорила, что нельзя садиться за стол переговоров, пока не прекращены боевые действия, - сказал он. - Вот сейчас боевые действия прекращены, установлен режим перемирия, поэтому отговорок больше быть не должно".