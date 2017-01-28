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СМИ: сирийская армия освободила источник воды Айн-эль-Фиджи под Дамаском

Международная панорама
28 января, 12:37 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
По данным телеканала Аль-Манар, армейское командование достигло соглашения о капитуляции бандформирований, остатки которых 28 января покинули этот район
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БЕЙРУТ, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские войска подняли в субботу флаг над водонапорной станцией в Айн-эль-Фиджи, расположенной у одноименного источника в долине Вади-Барада под Дамаском. Об этом сообщил телеканал "Аль-Манар".

В Айн-эль-Фиджи находится крупнейший резервуар питьевой воды, питающий сирийскую столицу. По информации телеканала, армейское командование после длительной осады достигло соглашения о капитуляции бандформирований, остатки которых покинули этот район.

С 24 декабря прошлого года после диверсии террористов обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Власти возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

В Айн-эль-Фиджи, который расположен в 15 км от Дамаска, сразу направились ремонтные бригады, которые восстановят работу водонапорной станции. Пропускная мощность водного канала, идущего от родника в столицу, составляет 30 кубометров воды в секунду.

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