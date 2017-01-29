Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арестованные в Марокко сторонники ИГ планировали атаковать диппредставительства

Международная панорама
29 января, 21:50 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
По данным директора ЦБСР Абдельхака Хийяма, злоумышленники действовали в координации с членами ИГ, находящимися в сирийско-иракского зоне и в Ливии
Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 29 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Арестованные на текущей неделе в Марокко сторонники террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планировали осуществить на территории королевства атаки на дипломатические представительства и туристические объекты. Об этом сообщил в воскресенье директор Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Абдельхак Хийям.

Семь членов террористической ячейки были арестованы в пятницу в результате масштабной операции силовиков, проведенной в пяти марокканских городах. По словам Хийяма, террористы "намеревались перейти к действиям" и "атаковать дипломатические представительства, туристические объекты, а также известных людей". Злоумышленники, продолжал он, "действовали в координации с членами ИГ, находящимися в сирийско-иракской зоне и в Ливии".

ЦБСР - силовое ведомство, созданное в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и терроризмом. Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Марокко
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
2
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
3
Тела шести молодых людей обнаружены в Баварии
4
Вдову Владимира Зельдина собираются кремировать и прихоронить в могилу актера
5
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
6
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
7
Российский лыжник погиб на Монблане
Темы дня
Реклама