Арестованные в Марокко сторонники ИГ планировали атаковать диппредставительства

РАБАТ, 29 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Арестованные на текущей неделе в Марокко сторонники террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планировали осуществить на территории королевства атаки на дипломатические представительства и туристические объекты. Об этом сообщил в воскресенье директор Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Абдельхак Хийям.

Семь членов террористической ячейки были арестованы в пятницу в результате масштабной операции силовиков, проведенной в пяти марокканских городах. По словам Хийяма, террористы "намеревались перейти к действиям" и "атаковать дипломатические представительства, туристические объекты, а также известных людей". Злоумышленники, продолжал он, "действовали в координации с членами ИГ, находящимися в сирийско-иракской зоне и в Ливии".

ЦБСР - силовое ведомство, созданное в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и терроризмом. Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов.