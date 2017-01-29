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Шульц хотел бы выстраивать конструктивные отношения между ФРГ и Россией

Международная панорама
29 января, 23:55 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В то же время кандидат в канцлеры ФРГ выразил мнение, что сложность ситуации в меньшей степени зависит от Берлина, чем от Москвы
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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс глава Европарламента, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц намерен попытаться выстраивать конструктивные отношения между Германией и Россией. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ZDF.

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"Я хотел бы, чтобы мы конструктивно сотрудничали с Россией. У меня есть ощущение, что сложность ситуации в меньшей степени зависит от нас, чем от правительства РФ", - считает Шульц.

Отвечая на вопрос, когда могут быть сняты ограничительные меры в отношении Москвы, он сказал, что, "если Россия реализует минские соглашения, как она сама об этом заявила, можно будет отменить санкции". "До сегодняшнего дня этого в полной мере не произошло", - утверждает Шульц.

Ранее в воскресенье правление СДПГ выдвинуло экс-главу Европарламента кандидатом в канцлеры ФРГ. 61-летний Шульц станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября.

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Шульц, Мартин
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