Шульц хотел бы выстраивать конструктивные отношения между ФРГ и Россией

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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс глава Европарламента, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц намерен попытаться выстраивать конструктивные отношения между Германией и Россией. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ZDF.
"Я хотел бы, чтобы мы конструктивно сотрудничали с Россией. У меня есть ощущение, что сложность ситуации в меньшей степени зависит от нас, чем от правительства РФ", - считает Шульц.
Отвечая на вопрос, когда могут быть сняты ограничительные меры в отношении Москвы, он сказал, что, "если Россия реализует минские соглашения, как она сама об этом заявила, можно будет отменить санкции". "До сегодняшнего дня этого в полной мере не произошло", - утверждает Шульц.
Ранее в воскресенье правление СДПГ выдвинуло экс-главу Европарламента кандидатом в канцлеры ФРГ. 61-летний Шульц станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября.