Трамп обсудил идею создания "зон безопасности" на Ближнем Востоке с лидером ОАЭ

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп обсудил возможность создания так называемых зон безопасности на Ближнем Востоке с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора американского лидера с принцем.

Сообщается, что "оба лидера подтвердили прочное партнерство между двумя странами и обязались укрепить сотрудничество в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

Собеседники "обсудили недавнее развитие событий на Ближнем Востоке", включая борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и "совместные усилия, предпринимаемые в связи с конфликтом в Йемене и других точках региона". В связи с этим президент затронул идею поддержки "зон безопасности" для беженцев, вытесненных из родных мест конфликтом в регионе, и наследный принц поддержал эту инициативу".

В заключение Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян условились продолжать "тесные консультации по вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность".