Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обсудил идею создания "зон безопасности" на Ближнем Востоке с лидером ОАЭ

Международная панорама
30 января, 2:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Оба лидера обязались укрепить сотрудничество в борьбе с радикальным исламским терроризмом
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп обсудил возможность создания так называемых зон безопасности на Ближнем Востоке с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора американского лидера с принцем.

Смотрите также
Телефонная дипломатия: Трамп обсудил вопросы безопасности с ключевыми мировыми лидерами

Сообщается, что "оба лидера подтвердили прочное партнерство между двумя странами и обязались укрепить сотрудничество в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

Собеседники "обсудили недавнее развитие событий на Ближнем Востоке", включая борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и "совместные усилия, предпринимаемые в связи с конфликтом в Йемене и других точках региона". В связи с этим президент затронул идею поддержки "зон безопасности" для беженцев, вытесненных из родных мест конфликтом в регионе, и наследный принц поддержал эту инициативу".

В заключение Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян условились продолжать "тесные консультации по вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США ОАЭ
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
2
Трамп: ограничение иммиграции в США не направлено против мусульман
3
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
4
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
5
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
6
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
7
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ
Темы дня
Реклама