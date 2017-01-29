Телефонная дипломатия: Трамп обсудил вопросы безопасности с ключевыми мировыми лидерами

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп посвятил практически всю субботу активной внешнеполитической деятельности: в течение дня он поговорил по телефону сразу с пятью зарубежными коллегами.

Самым важным из этих контактов, как открыто признавали американские наблюдатели, включая тех, которые критически относятся к Трампу, стала беседа с президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, в воскресенье, 29 января, такая работа в Белом доме продолжится: у Трампа намечены телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и и. о. президента, премьером Республики Корея Хван Гё Аном.

Почти часовой разговор

Официальный Вашингтон дал новому разговору Путина и Трампа самую высокую оценку. Эта беседа, по существу, запустила процесс улучшения отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе Белого дома. По ее свидетельству, "этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке". "И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего (то есть субботнего) разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность", - подчеркнул Белый дом.

В соответствии с изложенной им информацией, беседа "продолжалась приблизительно один час" и охватила ряд вопросов: от двустороннего "сотрудничества в целях разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) до совместной работы на благо укрепления мира, в том числе применительно и к Сирии.

Белый дом также охарактеризовал этот звонок как поздравительный. Республиканец Трамп вступил в должность главы администрации США 20 января. Он сменил на этом посту демократа Барака Обаму.

Остальные собеседники

Трамп также созванивался с премьер-министрами Японии и Австралии Синдзо Абэ и Малколмом Тернбуллом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. В разговоре с обоими европейскими союзниками Трамп сигнализировал о том, что считает важной деятельность НАТО, которую неоднократно подвергал критике. С Абэ Трамп договорился "сотрудничать по угрозе, исходящей со стороны Северной Кореи" и встретиться в Вашингтоне 10 февраля. А с Тернбуллом президент США согласился в том, что двусторонние отношения важны для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Меркель, Россия и Украина

Согласно приведенным Белым домом сведениям, Трамп и Меркель говорили в том числе об отношениях с Россией и возможных путях урегулирования конфликта на Украине, положении на Ближнем Востоке.

Американский и германский лидеры провели продолжительную беседу, в ходе которой рассматривались "НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и украинский кризис". При этом Трамп и Меркель "выразили желание углублять в предстоящие годы и без того тесные германо-американские отношения".

Стороны "согласились с фундаментальной важностью НАТО для более широких трансатлантических отношений" и с тем, что альянс играет "важную роль в обеспечении мира и стабильности в североатлантическом сообществе". В связи с этим Трамп и Меркель заявили, что Североатлантический блок "должен быть способен отвечать на угрозы XXI века" и что коллективная оборона требует "надлежащих капиталовложений в военный потенциал", справедливым образом распределяющихся между "всеми союзниками". Кроме того, собеседники согласились с необходимостью укреплять сотрудничество "в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также работать ради стабилизации зон конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Наконец, Трамп принял приглашение Меркель приехать на предстоящий в июле саммите Группы двадцати в Гамбурге. Он добавил, что вскоре ждет встречи с Меркель в Вашингтоне.

Франция и борьба с террором

Беседуя с Олландом, Трамп выразил "желание укрепить американо-французское сотрудничество по ряду вопросов, особенно в сфере борьбы с терроризмом и по вопросу безопасности".

Собеседники рассмотрели "военное сотрудничество и сотрудничество в области безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках НАТО". Трамп, как и в случае с Меркель, "подтвердил приверженность США НАТО и отметил важность того, чтобы все союзники (по альянсу) разделяли бремя расходов на оборону".

Президенты дали высокую оценку совместным усилиям, направленным на разгром ИГ "в Ираке и Сирии". Трамп выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ряда терактов, совершенных во Франции за последние два года.

В заключение Трамп и Олланд условились "продолжать тесную координацию (действий) между Вашингтоном и Парижем по вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность".

Активизация кампании против ИГ

В субботу Трамп подписал меморандум, в котором поручил своему кабинету найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ. Глава государства распорядился, чтобы администрация США немедленно начала разработку "нового плана", направленного на то, чтобы разгромить ИГ. "Предварительный проект" этого плана министр обороны США Джеймс Мэттис, в соответствии с решением Трампа, должен представить "в течение 30 дней".

В документе, который Мэттис подготовит при участии других заинтересованных министерств и ведомств, должны быть названы "новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ" и очерчена "политика, нацеленная на укрепление партнеров по коалиции для борьбы с ИГ и связанными с ней группировками".

Согласно указаниям Трампа, новый план должен содержать "всеобъемлющую стратегию" и предложения по совершенствованию механизмов пресечения финансовой подпитки ИГ и ее пропаганды.