Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования на Украине

Международная панорама
28 января, 23:34 дата обновления: 28 января, 23:51 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Лидер Франции также заявил президенту США, что урегулирование сирийского конфликта в Сирии возможно только в рамках, определяемых под эгидой ООН
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Франсуа Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд

© AP Photo/Luis Hidalgo

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Санкции в отношении России могут быть сняты исключительно после урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил в субботу в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Елисейском дворце.

Смотрите также
Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США

"Говоря о России, глава государства подтвердил свое стремление продолжить и интенсифицировать диалог по всем темам. Он настоял на том, что санкции, связанные с ситуацией на Украине, могут быть сняты лишь после того, как ситуация на востоке Украины будет урегулирована путем всеобъемлющей реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также президент Франции заявил Трампу, что урегулирование конфликта в Сирии возможно лишь в законных рамках, определяемых под эгидой ООН.

"Он (Олланд) напомнил, что урегулирование ситуации в Сирии должно вестись в политических рамках и под эгидой ООН. Никакое иное решение не может стать ни долговременным, ни заслуживающим доверия", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Смотрите также
Тереза Мэй и Дональд Трамп
Мэй: санкции против РФ должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений

Олланд сказал, что Франция намерена продолжать активную борьбу с терроризмом, в частности нанося удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Борьба с терроризмом является приоритетом для Франции также, как и для Соединенных штатов. Президент республики подтвердил свое твердое намерение продолжить действия, начатые в Ираке, равно как и в Сирии", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также Олланд заявил, что Франция намерена предпринять усилия по консолидации Евросоюза, считает незаменимым военный альянс в рамках НАТО. "Президент республики (Олланд) сообщил о своем намерении продолжить свои действия в пользу укрепления ЕС во всех сферах, включая оборону, в интересах трансатлантических связей в области безопасности. Он отметил жизненно важный характер НАТО", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Помимо этого Олланд выступил с предостережением относительно политики протекционизма, которую проповедует новый президент США. "Глава государства (Олланд) предостерег об экономических и политических последствиях протекционистского подхода. В нынешнем нестабильном и неопределенном мире замыкание в себе является бесперспективным ответом", - указано в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Олланд, Франсуа
Страны
США Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США
2
Путин и Трамп начали телефонный разговор
3
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Один человек пострадал при пожаре на заправке в Махачкале
6
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск
7
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
Темы дня
Реклама