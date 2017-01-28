Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования на Украине

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Санкции в отношении России могут быть сняты исключительно после урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил в субботу в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Елисейском дворце.

"Говоря о России, глава государства подтвердил свое стремление продолжить и интенсифицировать диалог по всем темам. Он настоял на том, что санкции, связанные с ситуацией на Украине, могут быть сняты лишь после того, как ситуация на востоке Украины будет урегулирована путем всеобъемлющей реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также президент Франции заявил Трампу, что урегулирование конфликта в Сирии возможно лишь в законных рамках, определяемых под эгидой ООН.

"Он (Олланд) напомнил, что урегулирование ситуации в Сирии должно вестись в политических рамках и под эгидой ООН. Никакое иное решение не может стать ни долговременным, ни заслуживающим доверия", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Олланд сказал, что Франция намерена продолжать активную борьбу с терроризмом, в частности нанося удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Борьба с терроризмом является приоритетом для Франции также, как и для Соединенных штатов. Президент республики подтвердил свое твердое намерение продолжить действия, начатые в Ираке, равно как и в Сирии", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также Олланд заявил, что Франция намерена предпринять усилия по консолидации Евросоюза, считает незаменимым военный альянс в рамках НАТО. "Президент республики (Олланд) сообщил о своем намерении продолжить свои действия в пользу укрепления ЕС во всех сферах, включая оборону, в интересах трансатлантических связей в области безопасности. Он отметил жизненно важный характер НАТО", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Помимо этого Олланд выступил с предостережением относительно политики протекционизма, которую проповедует новый президент США. "Глава государства (Олланд) предостерег об экономических и политических последствиях протекционистского подхода. В нынешнем нестабильном и неопределенном мире замыкание в себе является бесперспективным ответом", - указано в сообщении.