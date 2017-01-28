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Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США

Политика
28 января, 22:58 дата обновления: 28 января, 23:38 UTC+3
Лидеры РФ и США договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения личной встречи
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обсудили широкий круг проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и восстановление торгово-экономических связей, а также условились поддерживать регулярные личные контакты.

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"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", - говорится в сообщении.

При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. "Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства" - прим. ТАСС) и других террористических группировок в Сирии. Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", - отметили в Кремле.

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Путин и Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты.

"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом", - отмечается в сообщении.

Это был первый разговор Путина с Трампом после вступления последнего в должность президента США. Как отмечают в Кремле, беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Путин, в частности, поздравил Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности.

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