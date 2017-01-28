Экс-посол США в Москве поделился ожиданиями от разговора Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в запланированном на субботу телефонном разговоре могут отвергнуть ложное представление о том, что фундаментальные интересы их государств не совпадают. Такое мнение выразил в статье на своем сайте бывший посол США в Москве Джек Мэтлок.

По его оценке, двусторонние российско-американские отношения "достигли стадии, опасной для обеих наших стран и, в действительности, для всего мира". "За счет одного короткого разговора эти острые вопросы не решить, но можно отвергнуть широко распространенное и ложное представление о том, что фундаментальные интересы наших двух стран находятся в состоянии конфликта", - считает экс- руководитель американской дипломатической миссии в Москве (в 1987-1991 годах, при президенте Джордже Буше-старшем).

Как заявил Мэтлок, он надеется, что Путин и Трамп прежде всего согласятся с тем, что "нет надежных оснований считать их государства врагами" друг друга, но зато имеются "веские доводы в пользу того, чтобы Соединенные Штаты и Россия сотрудничали в решении общих проблем". Двум лидерам также необходимо признать тот факт, что "ядерная война стала бы катастрофой для человечества", а на Москве и Вашингтоне лежит "особая ответственность за сотрудничество в целях уменьшения ядерной опасности и предотвращения дальнейшего распространения" атомных вооружений, убежден эксперт.

Наконец, полагает он, Путину и Трампу следовало бы условиться безотлагательно начать "консультации друг с другом, с союзниками и соседями относительно путей замены нынешней конфронтации на сотрудничество".

В связи с этим Мэтлок высказался за отмену санкций, введенных Западом в отношении России. "На мой взгляд, эти санкции теперь приносят больше вреда, чем пользы", - подчеркнул специалист, который в 1981-1983 годах был послом в Чехословакии, а в 1983-86 годах - специальным помощником президента Рональда Рейгана, старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по делам Европы и СССР. Тем не менее, с его точки зрения, решения на этот счет должны приниматься США и их союзниками сообща. Возможно, Трампу следовало бы заявить, что санкции "не совместимы" с того рода отношениями, которые ему хотелось бы выстроить с Россией, что он "намерен изучить пути создания условий" для их отмены, добавил Мэтлок.