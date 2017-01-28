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Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск

Международная панорама
28 января, 4:01 UTC+3
Других деталей относительно телефонной беседы двух лидеров в Белом доме пока не предоставили
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© EPA/ANDREW HARRER/POOL

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в субботу, 28 января, в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Других деталей относительно телефонной беседы двух лидеров в администрации пока не предоставили.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров состоится 28 января. При этом он призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех накопившихся вопросов.

"Это первый телефонный контакт после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится", - сказал журналистам Песков.

"Посмотрим, давайте просто наберемся терпения", - призвал он.

Песков предпочел не уточнять, какие именно из наиболее актуальных проблем могут обсудить Путин и Трамп.

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