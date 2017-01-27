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Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным

Международная панорама
27 января, 6:48 UTC+3
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что дата разговора до сих пор не назначена
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Matt Rourke

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп полагает, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства Владимиром Путиным. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

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Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока согласовывается

"Он позвонил мне, когда я одержал победу. Мы еще не побеседовали. Но, как я понимаю, вскоре побеседуем", - сказал Трамп.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, что представители России и США до сих пор не смогли договориться о дате телефонного разговора президентов двух стран. "Пока договоренность о телефонном разговоре не достигнута, не согласована дата телефонного разговора", - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь говорил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться после инаугурации нового американского лидера. "Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент", - сказал он. По его словам, Россия ждет, когда у американской стороны появится время в напряженном графике для такого контакта.

Отношения с Россией

Американский президент считает, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу обоим государствам.

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"Я не знаю (президента России Владимира) Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас, - сказал Трамп. - Мы вместе вышибем дух из ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".

"Потому что ИГ - это настоящая болезнь", - добавил Трамп. Он также высказался за улучшение отношений между США и другими странами.

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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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