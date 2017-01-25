Трамп и Моди обсудили укрепление американо-индийских отношений

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, обсудив укрепление двусторонних отношений и визит индийского лидера в Соединенные Штаты в этом году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам ее представителей, Трамп "подчеркнул, что Соединенные Штаты относятся к Индии как к верному другу и партнеру при решении проблем во всем мире". "Они обсудили возможности по укреплению сотрудничества между США и Индией в широких сферах, таких, как экономика и оборона. Они также говорили о безопасности в Южной и Центральной Азии", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Трамп и Моди подтвердили, что США и Индия "стоят плечом к плечу" в глобальной борьбе с терроризмом. "Президент Трамп рассчитывает принять премьер-министра Моди в Соединенных Штатах позже в этом году", - резюмировали в Белом доме.