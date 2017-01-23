Белый дом: договоренность о телефонном звонке Путина и Трампа еще не достигнута

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Российская и американская сторона пока не достигли договоренности о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Этого, насколько я знаю, еще не произошло", - сказал официальный представитель американского лидера, отвечая на вопросы на данную тему.

Как отметил Спайсер, между послом России в США Сергеем Кисляком и помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном состоялись два телефонных разговора, в ходе которых обсуждалась прежде всего возможность беседы Путина и Трампа. В первом разговоре Кисляка и Флинна были затронуты четыре темы: катастрофа Ту-154 над Черным морем, обмен новогодними поздравлениями, "конференция по Сирии и ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство")", договоренность о новой беседе после инаугурации Трампа с целью организации звонка между ним и Путиным, рассказал Спайсер.

По его словам, Кисляк и Флинн затем провели новый разговор. "Они связались в развитие (предыдущей беседы) два дня назад, чтобы обсудить, как содействовать звонку (президентов). Таким образом в общей сложности (у Кисляка и Флинна) было две беседы", - отметил пресс-секретарь главы администрации США. Позднее он заявил, что второй разговор Кисляка и Флинна мог состояться не два, а три дня назад.

В любом случае посол и советник президента США обсуждали, можно ли организовать звонок между Путиным и Трампом, когда последний "вступит в должность", подчеркнул Спайсер. Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

Спайсер также категорически опроверг данные о том, что у Флинна были какие-либо иные контакты с российскими должностными лицами, за исключением посла, в период после победы Трампа на ноябрьских выборах и до вступления в должность главы государства. При этом пресс-секретарь Белого дома добавил, что специально прояснял этот момент у Флинна.