Песков призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех вопросов

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кремль призывает не ожидать от запланированного на субботу телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "субстантивных контактов по всему периметру". По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Путин поздравит американского лидера с вступлением в должность и обсудит основные моменты отношений Москвы и Вашингтона.
"Это первый телефонный контакт после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится", - сказал журналистам Песков. "Посмотрим, давайте просто наберемся терпения", - призвал он. Песков предпочел не уточнять, какие именно из наиболее актуальных проблем могут обсудить Путин и Трамп.
Пресс-секретарь не стал также делать и прогноз о том, будут ли лидеры договариваться о личной встрече. "Пока я не знаю. Дождемся этого разговора, это будет зависеть от глав государств", - ответил Песков на вопрос об этом.
Он уточнил, что разговор должен состояться в субботу вечером.
Ранее некоторые зарубежные СМИ сообщили, что на субботу у Трампа запланирован еще и телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Журналисты поинтересовались у Пескова, не будет ли и российский лидер беседовать с Меркель в субботу, на что представитель Кремля ответил отрицательно.