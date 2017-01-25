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Лавров: нужно время для преодоления ущерба, нанесенного отношениям РФ и США при Обаме

Политика
25 января, 13:01 UTC+3
Москва готова предпринимать шаги по оздоровлению связей с Вашингтоном
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кризис в отношениях РФ и США, возникший в ходе президентства Бараке Обамы, может быть преодолен лишь со временем и при условии серьезной работы с двух сторон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "Правительственном часе" в Госдуме.

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"Для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного российско-американскому взаимодействию при Бараке Обаме, потребуется время и серьезная работа, - подчеркнул министр. - Мы, как отметил президент РФ Владимир Путин, готовы пройти свою часть пути по оздоровления связей в интересах наших народов, в интересах глобальной безопасности и стабильности".

Справедливое трехстороннее сотрудничество

Россия выступает за то, чтобы выстраивать с США и Китаем справедливое и взаимодополняемое сотрудничество как в сфере экономики, так и по вопросам безопасности, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

"Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос депутата о том, какую позицию займет Россия в случае возможного осложнения отношений Китая и США.

Он отметил, что российско-китайские отношения переживают небывалый подъем и расцвет, охарактеризовав их как доверительные, дружественные и эффективные. При этом глава МИД подчеркнул, что развитие отношений России с любой другой страной мира "не будут ставить под вопрос российско-китайское стратегическое партнерство".

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По словам Лаврова, Москва выступает за то, чтобы Россия, США и Китай выстраивали отношения между собой. При этом, подчеркнул он, этот треугольник не может быть закрытым и настораживать другие государства, а должен иметь "открытый и честный характер". "Убежден, что структура экономики России, Китая и США такова, что здесь можно найти много взаимодополняемого в материальной, хозяйственной сфере, - указал он. - А касательно проблем безопасности в мире, это три страны, которые играют очень большую роль".

"Россия с Китаем оказывали сдерживающее воздействие на попытки вносить конфронтационные решения в мировую политику. Рассчитываем, что Дональд Трамп, который постулировал свою нацеленность на решение прежде всего проблем Америки и отказ от вмешательства в дела других государств, будет следовать той же линии", - сказал министр.

Лавров выразил мнение, что в настоящее время формируется группа государств, таких как Евросоюз, интеграционные объединения на постсоветском пространстве, "без которых очень скоро трудно будет регулировать международные экономические, да и политические вопросы". "И Россия, и США, и Китай наряду с Евросоюзом, наряду с мощными странами Азии, Латинской Америки и Африки - это центры роста, современного экономического роста и финансовой мощи, - добавил глава МИД РФ. - Политическое влияние у этих стран также возрастает".

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