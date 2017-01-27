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Reuters: Меркель и Трамп могут провести в субботу телефонный разговор

Международная панорама
27 января, 12:49 UTC+3 БЕРЛИН 27, января. /ТАСС
По данным источника агентства, стороны обсудят отношения с Россией, однако не сообщается, коснутся ли они темы антироссийских санкций
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БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп могут провести в ближайшую субботу, 28 января, телефонный разговор, во время которого обсудят отношения с Россией.

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Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он не уточнил, планирует ли Трамп обсуждать с Меркель вопрос о снятии с России санкций, введенных Соединенными Штатами. Однако подчеркнул, что если США примут такое решение, то Евросоюз не будет в обязательном порядке следовать за Вашингтоном в этом вопросе.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на субботу запланирован телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги.

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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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