Reuters: Меркель и Трамп могут провести в субботу телефонный разговор

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БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп могут провести в ближайшую субботу, 28 января, телефонный разговор, во время которого обсудят отношения с Россией.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Он не уточнил, планирует ли Трамп обсуждать с Меркель вопрос о снятии с России санкций, введенных Соединенными Штатами. Однако подчеркнул, что если США примут такое решение, то Евросоюз не будет в обязательном порядке следовать за Вашингтоном в этом вопросе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на субботу запланирован телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги.