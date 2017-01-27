Reuters: Меркель и Трамп могут провести в субботу телефонный разговор

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп могут провести в ближайшую субботу, 28 января, телефонный разговор, во время которого обсудят отношения с Россией.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он не уточнил, планирует ли Трамп обсуждать с Меркель вопрос о снятии с России санкций, введенных Соединенными Штатами. Однако подчеркнул, что если США примут такое решение, то Евросоюз не будет в обязательном порядке следовать за Вашингтоном в этом вопросе.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на субботу запланирован телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги.