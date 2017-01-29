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Трамп заявил Олланду о желании укреплять сотрудничество в сфере безопасности

Международная панорама
29 января, 3:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Американский президент в разговоре со своим французским коллегой заявил о приверженности США Североатлантическому альянсу
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ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп выразил желание наращивать сотрудничество Вашингтона и Парижа в сфере борьбы с терроризмом в состоявшемся 28 января телефонном разговоре с французским коллегой Франсуа Олландом. Об этом сообщила по итогам беседы двух лидеров пресс-служба Белого дома.

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По ее данным, Трамп говорил с Олландом, чтобы "выразить свое желание укрепить американо-французское сотрудничество по спектру вопросов, особенно по борьбе с терроризмом и вопросу безопасности".

Собеседники рассмотрели "военное сотрудничество и сотрудничество в области безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках НАТО". Трамп "подтвердил приверженность США НАТО и отметил важность того, чтобы все союзники (по альянсу) разделяли бремя расходов на оборону".

Кроме того, лидеры США и Франции дали высокую оценку совместным усилиям, направленным на разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Трамп в связи с этим выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ряда терактов, совершенных во Франции за последние два года.

Президенты условились "продолжать тесную координацию (действий) между Вашингтоном и Парижем по вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность".

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Трамп, Дональд Олланд, Франсуа
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