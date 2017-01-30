Globo: экс-миллиардер Батиста возвращается в Бразилию, где его ожидает арест

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Предприниматель Эйке Батиста, который несколько лет назад считался самым богатым человеком Бразилии, согласился вернуться на родину, где его ожидает арест по подозрению в коррупции и отмывании денег. Об этом он сообщил в коротком интервью, которое показал телеканал Globo.
"Я возвращаюсь, чтобы предстать перед органами правосудия, это мой долг. Настало время, когда я должен помочь все выяснить", - заявил Батиста в аэропорту Нью- Йорка. Бизнесмен не ответил на вопрос о том, считает ли он себя виновным.
По данным Globo, Батиста прошел паспортный контроль и в ближайшее время вылетит в Рио-де-Жанейро. Как утверждает телеканал, бывший миллиардер прибудет на родину 30 января около 10:30 по местному времени (15:30 мск).
26 января Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме Батисты и попыталась арестовать его по подозрению в коррупции и отмывании денег. Однако выяснилось, что к тому моменту бизнесмен уже покинул страну и вылетел в США. Позднее стало известно, что власти южноамериканской республики обратились в Интерпол с просьбой выдать международный ордер на арест предпринимателя.
В правоохранительных органах считают, что бизнесмен заплатил взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который в ноябре 2016 года был арестован по подозрению в коррупции. При этом на пресс-конференции, организованной в бразильской столице в связи с громким делом, никто из следователей не смог ответить на вопрос, в обмен на какие услуги Батиста перевел столь крупную сумму на счет экс-чиновника, открытый в одном из банков Уругвая. Ордер на арест предпринимателя был выдан в рамках операции "Эффективность". Она является частью спецоперации "Автомойка", целью которой является расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras.
По данным журнала Forbes, в 2011 году Эйке Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние была признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.