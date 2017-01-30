Сирийская оппозиция намерена подготовить свой проект конституции с учетом всех проектов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сирийская оппозиция учтет все полезные предложения по будущей конституции страны, но итоговый проект будет подготовлен на основе интересов сирийского народа.

Об этом заявил лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", представитель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

"Не эта конституция (предложенный РФ вариант - прим. ТАСС) будет предлагаться для всенародного обсуждения, выноситься на референдум, - сказал он. - Конституционная комиссия будет опираться на ту конституцию, которая будет отвечать их интересам".

"Но мы учтем все полезное в прежней сирийской конституции, в российской, американской, египетской, иранской конституции, мы должны познакомиться с опытом других, но никакая конституция не может быть навязана", - добавил Джамиль.