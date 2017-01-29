Генштаб РФ: проект конституции Сирии предполагает республиканскую форму правления

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рамочный проект новой конституции Сирии, представленный Россией на переговорах в Астане, предполагает создание демократического государства с республиканской формой правления. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Станислав Гаджимагомедов в эфире телеканала "Россия 24".

"Проектом новой конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства всех перед ним", - отметил он, уточнив, что над проектом работали представители сирийской диаспоры в РФ, а также авторитетные российские востоковеды, специалисты в области конституционного права и законодательства.

Как пояснил Гаджимагомедов, единственным источником власти должен являться "многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ". "Именно он определяет судьбу страны путем всенародного голосования - референдума, а также через своих избранных представителей", - добавил он.

Однако, как подчеркнул замглавы оперативного управления Генштаба, проект конституции носит рамочный характер и "призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства".

"Проект конституции носит нейтральный и сбалансированный характер, документ учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи", - сообщил Гаджимагомедов.

Кроме того, по словам Гаджимагомедова, проект документа учитывает интересы сирийских властей, оппозиции и курдского населения.

"Проект построен на компромиссных началах, поэтому гарантирует права, учитывает интересы как действующей власти, так и тех, кто считает себя ее оппозицией. Безусловно, свою конституцию сирийский народ должен сформировать сам, и в ней должны быть учтены интересы и власти, и оппозиции", - отметил он.

По словам Гаджимагомедова, по проекту конституции территория Сирии "едина, неприкосновенна и неделима", а количество административных единиц и их границы, статус, а также порядок организации местного самоуправления будет определяться отдельными законами на основе волеизъявления сирийского народа.

"Вопрос придания какой-либо административной единице, в том числе с преимущественно курдским населением, статуса автономии должен решаться всем сирийским народом", - подчеркнул замглавы оперативного управления Генштаба.

Кроме того, представитель Минобороны РФ добавил, что, согласно проекту новой конституции, сирийские вооруженные силы и другие вооруженные формирования будут находиться вне политики, под контролем общества и не будут использоваться для угнетения народа.