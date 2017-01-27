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Переговоры в Москве и Астане: оппозиция Сирии работает над российским проектом конституции

Политика
27 января, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Москва стремится ускорить процесс разработки проекта конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс
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Спецпредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура (спиной) и представители сирийской оппозиции на переговорах в Астане

Спецпредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура (спиной) и представители сирийской оппозиции на переговорах в Астане

© EPA/IGOR KOVALENKO

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объединительная встреча внутренней и внешней оппозиции САР, основная цель которой заключалась в формировании общей делегации для женевской площадки, состоялась в Москве, став развитием переговоров правительства Сирии и вооруженной оппозиции в Астане (23-24 января). Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал собеседников "к активному участию в налаживании устойчивого переговорного процесса сирийского урегулирования в Женеве во взаимодействии со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой". Вооруженные противники действующей в Дамаске власти в Москву не прибыли.

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Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии

Делегатам было что обсудить, а именно - подготовленный российскими специалистами проект новой конституции Сирии. Как ранее заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев, передача проекта документа сделана исключительно по причине того, что Москва хотела ускорить данный процесс и "придать ему дополнительный и стимулирующий импульс, не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия этого основного закона страны".

Смешанная команда оппозиционеров, как сообщили в МИД РФ, выразила намерение создать рабочие группы по конституционным вопросам и формированию единой делегации на предстоящем раунде межсирийских переговоров в Женеве.

Астана Женеву не подменяет

Москва неоднократно озвучивала свою позицию, состоящую в том, что Астана как площадка Женеву не подменяет, а является ее логическим продолжением. "Рассматриваем астанинское мероприятие как важный, качественно новый шаг в усилиях по урегулированию", - особо подчеркнул российский министр.

Самый важный итог Астаны - создание трехстороннего механизма (Россия, Иран и Турция) по контролю за прекращением огня. Иными словами, дипломатам удалось совместить несовместимое: позиции ряда участников иногда были, мягко говоря, противоположны.

"Четко заявлено, что усилия по продвижению политического урегулирования, которые предпринимаются на площадке Астаны, будут вкладом в общесирийские переговоры на платформе Женевы под эгидой ООН в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - обратили внимание в МИД РФ.

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Москва ничего не навязывает

"Вокруг проекта конституции, который был распространен на встрече в Астане, ходит много кривотолков. В проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в подходах, которые нам излагали представители правительства и представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет, все то время, что мы находимся в контакте с целью найти выход из сирийского кризиса", - заявил глава МИД РФ.

"Мы убеждены на опыте последних, наверное, уже почти пяти лет, что если не положить на стол конкретные предложения, то мы можем так никогда и не начать предметную работу, - сказал Лавров. - Рассчитываю, что все сирийцы в рамках подготовки к женевской встрече ознакомятся с этим проектом, и он будет стимулировать практическую дискуссию, ориентированную на поиск общего согласия, как того и требует Женевское коммюнике".

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