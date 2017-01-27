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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Оппозиция Сирии создает рабочие группы по конституционным вопросам и формированию единой делегации на переговорах в Женеве. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегацией оппозиции.
Участникам встречи "был представлен подготовленный российскими и арабскими экспертами и распространенный российской делегацией в Астане проект новой сирийской конституции".
"Представители сирийской внутренней и внешней оппозиции дали высокую оценку усилиям, предпринимаемым Россией в интересах скорейшего достижения урегулирования в Сирии через инклюзивный межсирийский диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН, решений Международной группы поддержки Сирии и Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года", - обратили внимание в министерстве.
"Сирийцы выразили намерение создать рабочие группы по конституционным вопросам и формированию единой делегации оппозиции на предстоящем раунде межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН", - отметили в дипведомстве.