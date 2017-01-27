Российский проект конституции Сирии передан в Женеве Стаффану де Мистуре

ЖЕНЕВА, 27 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российский проект конституции Сирии передан в Женеве спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

"Документ был сегодня направлен Стаффану де Мистуре", - отметил он.

Как заявил ранее в Москве на встрече с представителями сирийской оппозиции глава МИД РФ Сергей Лавров, российский проект конституции Сирии обобщает предложения правительства и групп оппозиции за последние годы. "В проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и представители правительства, и представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия никому не навязывает свой проект конституции и речь идет о предложениях, призванных простимулировать дискуссию по этому вопросу в Женеве. "Мы убеждены, что пора перестать ходить вокруг да около, необходимо сконцентрироваться на рассмотрении конкретных вопросов, которые обозначены в резолюции 2254, включая работу над конституцией", - указал глава МИД РФ.