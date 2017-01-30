СМИ: Мексика может обратиться в ООН по поводу намерения США построить стену на границе

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МЕХИКО, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика может вынести на рассмотрение ООН заявление против правительства США в связи с его планами по строительству стены на границе. Об этом заявил телеканалу Televisa глава МИД латиноамериканской страны Луис Видегарай. Вместе с министром экономики Ильдефонсо Гуахардо на минувшей неделе он провел в Вашингтоне ряд встреч с представителями новой администрации США.
"Мы не исключаем никаких возможностей, нам необходимо принять действенные меры после того, как эти события произойдут, - сказал Видегарай. - В настоящее время есть только заявления; ничего конкретного, о чем стоило бы заявлять, нет, но мы не исключаем никаких возможностей". Он добавил, что отношения с США "имеют огромную важность для Мексики, от них зависят миллионы рабочих мест и инвестиции", и поэтому латиноамериканская страна "не может встать из-за стола переговоров и прекратить диалог", ее представители "продолжат его вести".
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что его реализация "начнется немедленно". Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето выразил "осуждение и сожаление" в связи с этими планами и вновь подчеркнул, что Мехико не будет платить за возведение стены. Позднее он отменил запланированную на 31 января встречу с Трампом в Вашингтоне. По итогам телефонных переговоров в конце минувшей недели Трамп и Пенья Ньето договорились не обсуждать публично тему сооружения заграждения.