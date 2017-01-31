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ООН считает создание зон безопасности в Сирии рисковым маневром

Международная панорама
31 января, 1:15 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Официальный представитель генсека всемирной организации заявил о желании получить больше информации об организации таких зон
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН считает, что создание зон безопасности для беженцев в Сирии - это сложная операция, связанная с высоким риском. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя соответствующие планы администрации США.

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"Мы видели сообщения на этот счет, мы их изучаем. Конечно, любое установление зон безопасности, где бы то ни было, - это очень сложный и рисковый маневр, но мы хотим получить больше информации", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания безопасных зон в Сирии для мирных жителей. По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. Нынешний глава Белого дома назвал происходящее в Европе "катастрофой" и заявил, что не хочет повторения подобного в США. По информации агентства Reuters, в планах американской администрации - создание безопасных зон внутри Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник допустил возможность создания подобных зон, отметив, что постановка этого вопроса "отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса, а именно идей, которые предполагали создание на сирийской территории некой площадки для того, чтобы туда посадить альтернативные правительства и использовать эту площадку как плацдарм для свержения режима".

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"Если речь идет о том, чтобы те люди, которые вынуждены были оставить свои дома в результате вооруженного конфликта внутри Сирии, чтобы они могли на время, пока их жилища будут восстановлены, пока в их родных местах будет вновь налажена мирная жизнь, если, чтобы на этот период они могли где-то чувствовать себя в безопасности, получать элементарные услуги, чтобы их дети были в безопасности, могли где-то, хотя бы частично, получать доступ к услугам образования, то я думаю, что вместе с УВКБ ООН, вместе с другими структурами, в частности Международной организацией по миграции, можно было бы подумать о создании таких мест проживания внутренне перемещенных лиц на сирийской территории", - сказал российский министр.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов высказал мнение, что зона безопасности в Сирии может быть создана исключительно под эгидой ООН по аналогии с той, что была организована в Ираке в 1991 году для защиты курдского населения.

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