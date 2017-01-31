ООН считает создание зон безопасности в Сирии рисковым маневром

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН считает, что создание зон безопасности для беженцев в Сирии - это сложная операция, связанная с высоким риском. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя соответствующие планы администрации США.

"Мы видели сообщения на этот счет, мы их изучаем. Конечно, любое установление зон безопасности, где бы то ни было, - это очень сложный и рисковый маневр, но мы хотим получить больше информации", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания безопасных зон в Сирии для мирных жителей. По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. Нынешний глава Белого дома назвал происходящее в Европе "катастрофой" и заявил, что не хочет повторения подобного в США. По информации агентства Reuters, в планах американской администрации - создание безопасных зон внутри Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник допустил возможность создания подобных зон, отметив, что постановка этого вопроса "отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса, а именно идей, которые предполагали создание на сирийской территории некой площадки для того, чтобы туда посадить альтернативные правительства и использовать эту площадку как плацдарм для свержения режима".

"Если речь идет о том, чтобы те люди, которые вынуждены были оставить свои дома в результате вооруженного конфликта внутри Сирии, чтобы они могли на время, пока их жилища будут восстановлены, пока в их родных местах будет вновь налажена мирная жизнь, если, чтобы на этот период они могли где-то чувствовать себя в безопасности, получать элементарные услуги, чтобы их дети были в безопасности, могли где-то, хотя бы частично, получать доступ к услугам образования, то я думаю, что вместе с УВКБ ООН, вместе с другими структурами, в частности Международной организацией по миграции, можно было бы подумать о создании таких мест проживания внутренне перемещенных лиц на сирийской территории", - сказал российский министр.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов высказал мнение, что зона безопасности в Сирии может быть создана исключительно под эгидой ООН по аналогии с той, что была организована в Ираке в 1991 году для защиты курдского населения.