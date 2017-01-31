Британский парламент приступит к обсуждению законопроекта о Brexit

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты впервые обсудят в вторник законопроект (билль) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Соответствующий документ был внесен правительством в парламент 26 января, когда и состоялось его первое чтение.

Согласно действующему порядку, это была формальная процедура без каких-либо дебатов. Начинающееся рассмотрение законопроекта во втором чтении должно продлиться два дня. Формальным оно уже не будет, и, как ожидается, большинство из 650 народных избранников воспользуются возможностью высказаться по теме предстоящих переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Как Brexit дошел до парламента

Активность депутатов, которым во вторник, возможно, придется заседать до ночи, легко объяснима. Тема сама по себе крайне важна. На переговорах, которые премьер-министр Тереза Мэй намерена начать до конца марта, будет решено, по какому именно сценарию Великобритания перестанет быть членом сообщества. Речь идет о масштабных изменениях, которые коснутся огромной части подданных Соединенного Королевства и эффект от которых может ощущаться не одно десятилетие.

К тому же депутаты постараются максимально досконально изучить и, где можно, подправить законопроект, чтобы на деле доказать правительству, что с законодательным органом нельзя не считаться. Ведь изначально Мэй вообще не планировала интересоваться мнением парламента и намеревалась напрямую воспользоваться так называемыми прерогативами Короны (или Королевскими прерогативами - полномочиями монарха, реализуемыми кабинетом министров - прим. корр.), чтобы начать переговоры с ЕС.

Однако Высокий суд Лондона в ноябре прошлого года потребовал от премьера заручиться поддержкой депутатов, прежде чем давать старт контактам с Брюсселем. Их формальным началом станет задействование статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, в которой прописана процедура прекращения членства. Правительство не согласилось с вердиктом и подало апелляцию. 24 января точку в этой дискуссии поставил Верховный суд, обязавший Мэй получить одобрение парламента.

133 слова и два пункта

Таким образом, пусть и против своей воли, кабинет министров внес билль в парламент. Впрочем, в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит попытались максимально усложнить задачу изменения текста законопроекта и специально сделали документ очень кратким.

Вся законодательная инициатива уместилась в 133 словах и двух пунктах, наделяющих премьера правом "уведомить в соответствии со статьей 50 (пункт 2) договора о ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из Евросоюза".

Впрочем, депутатов не испугала радикальная лаконичность документа. Как ожидается, они попытаются внести в текст максимальное количество поправок. По данным ряда СМИ, оно может достичь ста, что, конечно, будет рекордным для столь краткого текста.

Среди тех, кто вероятнее всего захочет выступить с законотворческой правкой, - представители оппозиционной Лейбористской партии, Либеральных демократов и Шотландской национальной партии. Не исключено, что к ним могут примкнуть и некоторые депутаты от правящей Консервативной партии, не согласные с премьером.

Какова процедура?

Вместе с тем на данной стадии рассмотрения законопроекта сложностей у Мэй возникнуть не должно. Еще в декабре прошлого года депутаты подавляющим большинством голосов высказались в поддержку правительственного графика начала переговоров. Это позволяет предположить, что вероятнее всего 1 февраля билль будет одобрен, после чего поступит на рассмотрение парламентских комитетов.

Именно на данном этапе в него могут быть внесены поправки. Они будут обсуждаться в течение трех дней, причем, учитывая важность вопроса, дискуссии также будут вестись в зале заседаний Палаты общин. На этой стадии комитеты подготовят доклад, а документ поступит на третье, заключительное чтение. Оно должно пройти 8 февраля и завершиться голосованием, после чего проект закона перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента, Палаты лордов.

Законодательный пинг-понг

По мнению политических аналитиков, на этом этапе у правительства Мэй как раз и могут начаться сложности. Консервативная партия обладает большинством в Палате общин. К тому же, учитывая поддержку со стороны оппозиционных лейбористов, особых неожиданностей кабинет не ожидает.

Другое дело - Палата лордов, где у тори большинства нет. И хотя очень сомнительно, что верхняя палата выступит против воли британцев, проголосовавших 23 июня прошлого года за Brexit, она может с легкостью затянуть этот процесс.

Тем более что в верхней палате законопроект должен также пройти три чтения, после чего вернется в Палату общин. Однако если лорды не согласятся с поправками депутатов или сами изменят текст, то проект закона должен вернуться в нижнюю палату, а потом опять пройти одобрение верхней. В Великобритании это курсирование документа между двумя палатами окрестили пинг-понгом, причем длиться такой процесс может очень долго. В подобной ситуации сложно сказать, когда именно билль поступит на подпись королеве Великобритании Елизавете II и обретет статус закона.

Авторитет Мэй на кону

Таким образом на кону оказался не вопрос о сохранении членства Великобритания в ЕС или выходе из сообщества, а по сути авторитет Мэй, занявшей премьерское кресло на волне референдума о Brexit лишь в июле 2016 года. Выступая в октябре на конференции консерваторов, она заявила, что задействует статью 50 до конца марта 2017 года.

Поражение в Высоком суде Лондона, а затем в Верховном суде уже стало для премьера неприятным сюрпризом. Длительное рассмотрение законопроекта в парламенте и как следствие невозможность реализовать обещанное станет еще более болезненным ударом. Однако говорить о том, по какому сценарию ситуация станет развиваться для Мэй, можно будет лишь тогда, когда стартующая сегодня процедура наберет обороты.