Вице-премьер Японии считает политику Трампа источником неопределенности

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Вице- премьер, министр финансов Японии Таро Асо считает политику нового президента США Дональда Трампа "источником неопределенности" для национальной экономики. Соответствующее заявление он сделал во вторник на слушаниях в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Приходится признать, что нынешние действия США стали источником крайней неопределенности для японской экономики", - сказал вице-премьер. Он, в частности, выразил озабоченность последними колебаниями курсов валют и выразил мнение, что в первой половине года все же сохранится тенденция к сильному доллару и слабой иене.

Тем не менее сегодня американская валюта в Токио резко подешевела на фоне проблем, связанных с введением ограничений на въезд в США граждан ряда стран. За один доллар сейчас дают порядка 113,6 иены - примерно на 1 иену меньше, чем во второй половине дня в понедельник.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне также выразил озабоченность критическими замечаниями Трампа в адрес японской экономической политики. Он, в частности, заявил, что на предстоящей 10 февраля встрече в Вашингтоне рассчитывает убедить главу Белого дома в том, что тот несправедливо обвиняет Токио в политике вытеснения американских автомобилей с национального рынка.

"В Японии нет никаких тарифных барьеров в отношении этой продукции. Если между нами есть какие-либо разногласия, то я, естественно, изложу нашу позицию", - сказал Абэ. По его словам, для Японии "сейчас имеет большое значение ведение экономических переговоров с США, исходя из того, что отношения двух стран в этой сфере должны основываться на общих ценностях".

Согласно данным агентства Киодо, 3 февраля Абэ намерен провести встречу с главой японского автоконцерна Toyota Motor Акио Тоёдой в связи с критическими замечаниями Трампа по поводу планов компании построить новый завод на территории Мексики. Президент США угрожает ввести карательные пошлины на ввоз продукции из этой страны.