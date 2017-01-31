Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ укажет Трампу на необходимость сохранить сильное военное присутствие в Азии

Международная панорама
31 января, 8:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Японский премьер-министр также отметил обязательства Вашингтона по обороне Японии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ во время предстоящей 10 февраля встречи в Вашингтоне намерен призвать нового президента США Дональда Трампа сохранить сильное американское военное присутствие в Восточной Азии. Глава правительства заявил об этом в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"На нашей встрече я намерен сказать, что лидерство Соединенных Штатов и их военное присутствие особенно необходимы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - заявил Абэ. - Нужно, чтобы США играли здесь ту роль, которую они играли до сих пор".

Смотрите также
Телефонная дипломатия: Трамп обсудил вопросы безопасности с ключевыми мировыми лидерами

Он также отметил обязательства Вашингтона по обороне Японии. "Статья 5 двустороннего договора о безопасности необыкновенно важна", - сказал премьер. Имеется в виду положение, согласно которому США обязаны оказать помощь Японии, если она подвергнется агрессии.

"Весь мир должен узнать - ничего не изменилось в том фундаментальном факте, что в случае чрезвычайных обстоятельств американская военная мощь придет нам на помощь", - подчеркнул Абэ.

Он отметил также, что намерен отклонить критику Трампа по поводу несправедливости, как ему кажется, двусторонних экономических отношений. Премьер в связи с этим подчеркнул, что японские компании только в автомобильном секторе создали в США прямо или косвенно более 1 млн рабочих мест.

Трамп неоднократно обвинял Японию в том, что она не допускает американскую продукцию на свой рынок. Он угрожает корпорации Toyota Motor ввести крупные карательные пошлины на ее продукцию, которая производится в Мексике и ввозится на рынок США.

В ходе избирательной кампании Трамп также намекал на возможность сокращения или даже полной ликвидации военного присутствия США в Японии, если та не увеличит свои расходы на содержание американских баз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
Япония Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама