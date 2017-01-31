Абэ укажет Трампу на необходимость сохранить сильное военное присутствие в Азии

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ во время предстоящей 10 февраля встречи в Вашингтоне намерен призвать нового президента США Дональда Трампа сохранить сильное американское военное присутствие в Восточной Азии. Глава правительства заявил об этом в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"На нашей встрече я намерен сказать, что лидерство Соединенных Штатов и их военное присутствие особенно необходимы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - заявил Абэ. - Нужно, чтобы США играли здесь ту роль, которую они играли до сих пор".

Он также отметил обязательства Вашингтона по обороне Японии. "Статья 5 двустороннего договора о безопасности необыкновенно важна", - сказал премьер. Имеется в виду положение, согласно которому США обязаны оказать помощь Японии, если она подвергнется агрессии.

"Весь мир должен узнать - ничего не изменилось в том фундаментальном факте, что в случае чрезвычайных обстоятельств американская военная мощь придет нам на помощь", - подчеркнул Абэ.

Он отметил также, что намерен отклонить критику Трампа по поводу несправедливости, как ему кажется, двусторонних экономических отношений. Премьер в связи с этим подчеркнул, что японские компании только в автомобильном секторе создали в США прямо или косвенно более 1 млн рабочих мест.

Трамп неоднократно обвинял Японию в том, что она не допускает американскую продукцию на свой рынок. Он угрожает корпорации Toyota Motor ввести крупные карательные пошлины на ее продукцию, которая производится в Мексике и ввозится на рынок США.

В ходе избирательной кампании Трамп также намекал на возможность сокращения или даже полной ликвидации военного присутствия США в Японии, если та не увеличит свои расходы на содержание американских баз.