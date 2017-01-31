СМИ: около 200 горняков заблокированы в шахте из-за обстрелов на Украине

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточенной в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков, под землей оказались заблокированы около 200 горняков.

Об этом сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате попаданий снаряда в районе шахты Засядько повреждена подстанция, под землей остаются около 200 шахтеров", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась, число обстрелов резко возросло. Оперативное командование ДНР отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. По его данным, украинские силовики накануне вечером атаковали республику в pайоне Ясиноватой, используя в том числе минометы и танки.