Глава Донецкой администрации сообщил о возможной эвакуации жителей Авдеевки

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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о возможной эвакуации жителей Авдеевки.
"Скоординировали руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. В течение дня можем эвакуировать до восьми тысяч человек", - написал он в Facebook.
По данным Жебривского, города области готовы принять до 9 тыс. человек, детские учреждения - более тысячи детей. Он также информировал, что "на подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания", дополнительные полевые кухни предоставили военные.
В Авдеевке с населением около 35 тысяч человек из-за обострения ситуации вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе объявлено чрезвычайное положение. В город направлены бойцы спецподразделений Национальной полиции и батальона особого назначения Госуправления по чрезвычайным ситуациям. Их основная задача - охрана общественного порядка, предупреждение мародерства и оказание помощи людям.
Накануне в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко, завершив программу визита в Германию, срочно вылетел в Киев и поручил инициировать экстренный созыв заседания Контактной группы по урегулированию ситуацию в Донбассе.