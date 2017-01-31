Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США

Совет национальной безопасности (СНБ) США американские журналисты сравнивают с советским политбюро — это сердце внешней политики и аппарата национальной безопасности. Перестановки в Совете нацбезопасности во многом предопределяют дальнейший курс, которого будет придерживаться президент США Дональд Трамп. ТАСС объясняет, чем примечательна нынешняя реорганизация "американского политбюро".

Что из себя представляет Совет?

Совет национальной безопасности — это совещательный орган, который консультирует президента США по вопросам национальной безопасности и иностранных дел. Он был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумэне практически одновременно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в рамках начала холодной войны и вовлечения Штатов в систему международных отношений на правах лидера. Совет никогда не был органом принятия решений, а, скорее, обеспечивал их эффективное исполнение, координировал действия всех основных ведомств США. Как отмечает The New York Times, изначально Совет был очень компактным органом, однако затем разросся в крупную бюрократическую машину. Каждый новый президент обещает сократить состав СНБ, однако на практике происходит обратное.

Политолог Дэвид Роткопф в своей книге "Суперкласс: те, кто правит миром" писал, что каждый президент обладает возможностью подстраивать СНБ под себя: "Все (в нем) сосредоточено на влиянии одного человека". В постоянный состав Совета, помимо президента и вице-президента, входят министры обороны и финансов, помощник по вопросам национальной безопасности, директор национальной разведки и начальник Объединенного комитета начальника штабов ВС США. До 2005 года постоянным членом СНБ также был глава ЦРУ, однако во время последнего срока Джорджа Буша — младшего и все время правления Барака Обамы ЦРУ было исключено из Совета. Все это изменилось после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Что изменилось?

В соответствии с исполнительным указом, подписанным 28 января 2017 года, председатель Объединенного комитета начальника штабов и директор национальной разведки США будут приглашаться на заседания СНБ лишь тогда, когда потребуется их оценка ситуации. Этот шаг — настоящая оплеуха для определенных политических и военных кругов Вашингтона. "Это все равно, как если бы Совет безопасности России остался без директора ФСБ и министра обороны, которых туда приглашали бы лишь периодически, если понадобятся", — отмечают российские эксперты. Данный ход Трампа связывают с его стремлением нивелировать влияние силовых структур, с одной стороны, и сместить центр принятия ключевых решений, замкнув его на себя, с другой.

В то же время в постоянном составе Совета вскоре появится больше "людей Трампа". Напомним, что возглавить его должен отставной генерал Майкл Флинн — далеко не бесспорная фигура для большой части политического истеблишмента. Флинн известен как эффективный борец с терроризмом, но в последние годы о нем чаще вспоминали из-за его противоречивых высказываний в "Твиттере": генерал писал, что "боязнь мусульман рациональна", постил конспирологические теории и фейковые новости с ультраправых сайтов и блогов. С 2012 года он работал руководителем Разведывательного управления Министерства обороны США, но уже в 2014 году был уволен. По официальной версии — за профнепригодность, по версии самого Флинна — за его взгляды на радикальный ислам. С февраля по ноябрь 2016 года генерал-лейтенант был одним из советников Трампа в избирательной гонке.

Еще один "человек Трампа" в Совете — новый глава ЦРУ Майк Помпео. Во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер объявил, что президент решил вернуть директора ЦРУ в состав СНБ "из уважения к Помпео и другим сотрудникам службы". Помпео — конгрессмен от штата Канзас, член ультраконсервативного республиканского Движения чаепития. В Палате представителей он работал в комитете по разведывательной деятельности, где, в частности, занимался расследованием нападения, совершенного в 2012 году на американскую дипмиссию в Бенгази. Тогда Помпео выпустил собственный доклад, в котором обвинил в произошедшем госсекретаря Хиллари Клинтон. Находясь в кресле парламентария, он также выступал за применение правительством масштабных программ слежки, смертную казнь Эдварда Сноудена и продолжение работы тюрьмы в Гуантанамо.

Наконец, наиболее противоречивое назначение президента — это включение в постоянный состав Совета нацбезопасности Стива Бэннона, главного президентского стратега и старшего советника Трампа. До настоящего времени политтехнологи не становились постоянными членами СНБ — их могли приглашать на некоторые совещания, но постоянного кресла не предоставляли. Буш-младший и вовсе специально держал своего политического консультанта Карла Роува за дверьми Совета: президент не хотел, чтобы на ключевые вопросы войны и мира влияли какие-либо политические соображения его советника.

Что не так с назначением Бэннона?

Многие политики, эксперты и журналисты назвали серьезной ошибкой решение Трампа включить Бэннона в состав СНБ. Так, конгрессмен-демократ Адам Смит считает, что это политизирует деятельность Совета, поскольку Бэннон является "ультраправым политическим стратегом", который может "поставить под удар глобальную безопасность и усилить врагов" США. Газета Washington Post, в свою очередь, указывает на недостаточную подготовку Бэннона для работы в Совете, так как его опыт в сфере нацбезопасности сводится "к полученному по окончании вуза диплому и семилетней службе в ВМС". Сьюзан Райс, советник по национальной безопасности при администрации Барака Обамы, дала более эмоциональный комментарий в своем "Твиттере", назвав решение Трампа "сумасшедшим".

This is stone cold crazy. After a week of crazy. Who needs military advice or intell to make policy on ISIL, Syria, Afghanistan, DPRK? https://t.co/Mmyc139w3M — Susan Rice (@AmbassadorRice) January 29, 2017

Такая реакция связана с неоднозначной репутацией самого Бэннона. До лета 2016 года он работал редактором консервативного и ультраправого портала Breitbart, затем присоединился к предвыборному штабу Трампа и одним из первых получил предложение работать в новой администрации — в должности старшего советника президента, отвечающего за разработку стратегических вопросов. Либеральные СМИ называют Бэннона националистом, популистом и "расистским пропагандистом", поскольку под его командованием Breitbart выпускал неполиткорректные материалы с правым уклоном. Жена бывшего журналиста обвиняет его в домашнем насилии и антисемитизме, однако сам Бэннон отверг эти обвинения.

Несмотря на все это, на сегодняшний день Бэннон играет ключевую роль в Белом доме, и его попадание в Совет нацбезопасности только усиливает эти позиции. По данным BuzzFeed, Бэннон принимал участие в написании инаугурационной речи Трампа, разрабатывал закон о миграционных ограничениях для мусульман и, что не менее важно, присутствовал в Овальном кабинете во время первого звонка президенту России Владимиру Путину. Журналисты портала Axios отмечают еще одну маленькую, но характерную деталь: рядом с рабочим столом Трампа висит портрет Эндрю Джексона — любимого президента Бэннона. Все это, по мнению американских журналистов, говорит о большом влиянии Бэннона на Трампа, ограничить которое способен только сам президент.

Что говорят в Белом доме?

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в комментарии телеканалу ABC заявил, что реформы в Совете нацбезопасности необходимы для того, чтобы "рационализировать процесс принятия решений по ключевым вопросам". Во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме он также продемонстрировал документы, свидетельствующие о том, что указ Трампа о реорганизации Совета ничем не отличается от аналогичных документов, подписанных Бараком Обамой и Джорджем Бушем — младшим. Фактчек NPR показал обратное: по сути, Трамп провел не только кадровые перестановки, но и структурную реорганизацию Совета, сделав его в определенной степени иным органом, нежели при Буше или Обаме. Впрочем, пока эти изменения выглядят впечатляющими только на бумаге — как они проявят себя на практике, мы узнаем в ближайшие месяцы президентства Трампа.