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СМИ: не менее 14 человек погибли в результате атаки боевиков в Мосуле

Международная панорама
31 января, 15:15 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 31, января. /ТАСС
Ракетному обстрелу боевиков подверглись сразу несколько жилых районов на востоке города
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек стали жертвами атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в иракском Мосуле.

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Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, ракетному обстрелу боевиков подверглись сразу несколько жилых районов на востоке города

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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