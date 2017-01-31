СМИ: не менее 14 человек погибли в результате атаки боевиков в Мосуле

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек стали жертвами атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в иракском Мосуле.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, ракетному обстрелу боевиков подверглись сразу несколько жилых районов на востоке города

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.