Букмекеры принимают ставки 4 к 1 на то, что Трамп не досидит в Белом доме до конца года

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Одна из крупнейших британских букмекерских контор Великобритании Ladbrokes принимает ставки в соотношении 4 к 1 (4 фунта стерлингов чистого выигрыша на каждый вложенный фунт) на то, что Дональд Трамп не продержится на посту президента США до конца текущего года. Об этом сообщил глава подразделения Ladbrokes, отвечающего за ставки в сфере политики, Мэттью Шеддик, по словам которого число людей, которых привлекла возможность заработать на политических перспективах нового главы Белого дома, измеряется сотнями.

"Поразительно, как много людей делают ставки при соотношении 4 к 1 на то, что его заменят в этом году, и даже 11/10 (10 фунтов чистого выигрыша на каждые вложенные 11) на то, что ему будет вынесен импичмент или даже, что он уйдет в отставку в течение первого (президентского) срока", - проинформировал Шеддик.

Ladbrokes также принимает ставки в соотношении 4 к 1 на то, что Трамп пробудет на президентском посту два полных срока, а также 5 к 2 на то, что запланированный на этот год государственный визит президента США в Великобританию будет отменен.

Нынешнюю активность Шеддик обусловил тем, что многие из них понесли огромные потери, играя на итогах президентских выборов в США в минувшем ноябре, у них есть желание хотя бы отчасти компенсировать их за счет "главного виновника" их убытков.