УПЦ МП сообщила об избиении своего священника в Черкасской области Украины

Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛСпорт 31 января, 22:44
Поветкин получил премию "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года"Спорт 31 января, 22:22
Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокациейСпорт 31 января, 22:19
Курс евро на Московской бирже достиг 65 руб. впервые с 30 декабря 2016 годаЭкономика и бизнес 31 января, 22:07
Кадыров положительно оценил изменения в Федерации бокса РоссииСпорт 31 января, 21:55
"Нефтехимик" забросил восемь шайб "Ак Барсу" в победном матче КХЛСпорт 31 января, 21:50
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке УкраиныМеждународная панорама 31 января, 21:42
Иванов предлагает ввести в России продуктовый "светофор"Общество 31 января, 21:40
IAAF отстранила Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиянСпорт 31 января, 21:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Настоятель Михайло-Архангельского храма в Черкасской области Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Виктор Крыванич жестоко избит провокаторами, представившимися священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.
"В Черкасской области произошло жестокое избиение священника Украинской православной церкви тремя лицами, назвавшими себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Крыванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями", - отметили в УПЦ МП. При этом добавлено., что сейчас в связи с инцидентом местная полиция охраняет жизнь и здоровье священнослужителя и его семьи.
Причиной избиения, согласно сообщению, явилось желание нападающих отобрать храм и землю. По информации УПЦ, назвавшиеся представителями УАПЦ намеренно спровоцировали драку, а затем попытались очернить протоиерея в социальных сетях.
В ответ местная православная община потребовала "от местных властей принять неотложные меры с тем, чтобы обезопасить людей от произвола, угроз и провокаций, которые безнаказанно совершают представители УАПЦ", отмечено в сообщении. Аналогичную просьбу люди направили и на имя президента Украины Петра Порошенко.