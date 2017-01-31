УПЦ МП сообщила об избиении своего священника в Черкасской области Украины

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Настоятель Михайло-Архангельского храма в Черкасской области Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Виктор Крыванич жестоко избит провокаторами, представившимися священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

"В Черкасской области произошло жестокое избиение священника Украинской православной церкви тремя лицами, назвавшими себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Крыванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями", - отметили в УПЦ МП. При этом добавлено., что сейчас в связи с инцидентом местная полиция охраняет жизнь и здоровье священнослужителя и его семьи.

Причиной избиения, согласно сообщению, явилось желание нападающих отобрать храм и землю. По информации УПЦ, назвавшиеся представителями УАПЦ намеренно спровоцировали драку, а затем попытались очернить протоиерея в социальных сетях.

В ответ местная православная община потребовала "от местных властей принять неотложные меры с тем, чтобы обезопасить людей от произвола, угроз и провокаций, которые безнаказанно совершают представители УАПЦ", отмечено в сообщении. Аналогичную просьбу люди направили и на имя президента Украины Петра Порошенко.