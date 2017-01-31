Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УПЦ МП сообщила об избиении своего священника в Черкасской области Украины

Международная панорама
31 января, 23:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, января. /ТАСС
По словам протоиерея Виктора Крыванича, нападение было совершено провокаторами, которые представились священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Настоятель Михайло-Архангельского храма в Черкасской области Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Виктор Крыванич жестоко избит провокаторами, представившимися священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Смотрите также
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл: РПЦ никогда не откажется от паствы на Украине

"В Черкасской области произошло жестокое избиение священника Украинской православной церкви тремя лицами, назвавшими себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Крыванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями", - отметили в УПЦ МП. При этом добавлено., что сейчас в связи с инцидентом местная полиция охраняет жизнь и здоровье священнослужителя и его семьи.

Причиной избиения, согласно сообщению, явилось желание нападающих отобрать храм и землю. По информации УПЦ, назвавшиеся представителями УАПЦ намеренно спровоцировали драку, а затем попытались очернить протоиерея в социальных сетях.

В ответ местная православная община потребовала "от местных властей принять неотложные меры с тем, чтобы обезопасить людей от произвола, угроз и провокаций, которые безнаказанно совершают представители УАПЦ", отмечено в сообщении. Аналогичную просьбу люди направили и на имя президента Украины Петра Порошенко.

Смотрите также

Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"
Храм Московского патриархата в Днепропетровской области забросали "коктейлями Молотова"
В Одесской области неизвестные подожгли храм Московского патриархата

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
3
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
4
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
5
Букмекеры принимают ставки 4 к 1 на то, что Трамп не досидит в Белом доме до конца года
6
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
7
Правительство Нидерландов предложило парламенту ратифицировать соглашение ЕС - Украина
Темы дня
Реклама