Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США перебросят в Южную Корею 12 самолетов F-16

Международная панорама
1 февраля, 12:30 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Этот шаг поможет укрепить обороноспособность республики в связи с нарастающей военной угрозой со стороны КНДР, отмечено в сообщении командования американского военного контингента в РК
Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США планируют развернуть в Республике Корея (РК) в феврале 12 боевых самолетов F-16. Об этом сообщило командование американского военного контингента в РК.

Смотрите также
Керри считает, что США надо найти "более сильные" пути воздействия на КНДР

"На базу ВВС в Осане в феврале планируется перебросить из штата Нью-Джерси 12 истребителей F-16 и около 200 человек личного состава", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что этот шаг поможет укрепить обороноспособность РК в связи с нарастающей военной угрозой со стороны КНДР.

В прошлом году США временно направляли в Южную Корею с этой же целью стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B. В Сеуле в последнее время все чаще звучат призывы к Вашингтону разместить в РК на постоянной основе ключевые вооружения, поскольку таких разовых акций недостаточно для полноценного сдерживания Пхеньяна.

В прошлом году КНДР провела два ядерных испытания и осуществила более двадцати пусков баллистических ракет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
3
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
4
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
5
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
6
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама