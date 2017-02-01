США перебросят в Южную Корею 12 самолетов F-16

СЕУЛ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США планируют развернуть в Республике Корея (РК) в феврале 12 боевых самолетов F-16. Об этом сообщило командование американского военного контингента в РК.

"На базу ВВС в Осане в феврале планируется перебросить из штата Нью-Джерси 12 истребителей F-16 и около 200 человек личного состава", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что этот шаг поможет укрепить обороноспособность РК в связи с нарастающей военной угрозой со стороны КНДР.

В прошлом году США временно направляли в Южную Корею с этой же целью стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B. В Сеуле в последнее время все чаще звучат призывы к Вашингтону разместить в РК на постоянной основе ключевые вооружения, поскольку таких разовых акций недостаточно для полноценного сдерживания Пхеньяна.

В прошлом году КНДР провела два ядерных испытания и осуществила более двадцати пусков баллистических ракет.