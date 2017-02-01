Иран подтвердил испытание новых ракет

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Иран подтвердил запуск новых ракет, заявил министр обороны ИРИ Хосейн Дехган, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в июле 2015 года.

"Последние испытания проводились согласно нашим планам, - цитирует агентство Tasnim министра. - Мы не позволим иностранцам вмешиваться в нашу систему обороны".

Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что "такие испытания не регулируются ядерным соглашением". "Произведенные в ИРИ ракеты не будут использованы для атаки на другую страну. Они нужны исключительно в целях обороны", - добавил министр иностранных дел.

Реализация СВПД началась 16 января прошлого года. План предусматривает ограничение ядерной деятельности Ирана в обмен на снятие с Исламской Республики ранее действовавших в отношении нее международных экономических санкций. Согласно договоренностям, Иран обязался выводить из эксплуатации центрифуги ИР-1, однако ему разрешено продолжить ядерные исследования в области обогащения урана без его накопления в стране, в том числе вести разработку новейших установок типа ИР-6 и ИР-8.

Между тем резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Тем не менее, по данным американского телеканала "Фокс ньюс", Иран накануне осуществил второй запуск ракеты средней дальности на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Первые ракетные испытания ИРИ, отмечает "Фокс ньюс", провела в июле прошлого года.