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Последствия обстрела в Донецке

Международная панорама
1 февраля, 14:30 UTC+3
Украинские силовики не прекращают обстрелы в районе линии соприкосновения в Донбассе, накануне в Донецке начали эвакуировать жителей
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Грузовой автомобиль предприятия "Донбассгаз"
Грузовой автомобиль предприятия "Донбассгаз"
Грузовой автомобиль предприятия "Донбассгаз"
© Валентин Спринчак/ТАСС
Грузовой автомобиль предприятия "Донбассгаз"
Грузовой автомобиль предприятия "Донбассгаз"
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
Сарай, пострадавший в результате артиллерийского обстрела
Сарай, пострадавший в результате артиллерийского обстрела
Сарай, пострадавший в результате артиллерийского обстрела
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
Житель города в доме заклеивает окно после артиллерийского обстрела
Житель города в доме заклеивает окно после артиллерийского обстрела
Житель города в доме заклеивает окно после артиллерийского обстрела
© Валентин Спринчак/ТАСС
На детской площадке во дворе жилого дома
На детской площадке во дворе жилого дома
На детской площадке во дворе жилого дома
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
Бронетранспортер МТ-ЛБ МЧС ДНР
Бронетранспортер МТ-ЛБ МЧС ДНР
Бронетранспортер МТ-ЛБ МЧС ДНР
© Валентин Спринчак/ТАСС
Эвакуация жителей Киевского района с помощью бронетранспортера МТ-ЛБ МЧС ДНР
Эвакуация жителей Киевского района с помощью бронетранспортера МТ-ЛБ МЧС ДНР
Эвакуация жителей Киевского района с помощью бронетранспортера МТ-ЛБ МЧС ДНР
© Валентин Спринчак/ТАСС
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Грузовой автомобиль предприятия "Донбассгаз"
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
Сарай, пострадавший в результате артиллерийского обстрела
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
Житель города в доме заклеивает окно после артиллерийского обстрела
© Валентин Спринчак/ТАСС
На детской площадке во дворе жилого дома
© Валентин Спринчак/ТАСС
© Валентин Спринчак/ТАСС
Бронетранспортер МТ-ЛБ МЧС ДНР
© Валентин Спринчак/ТАСС
Эвакуация жителей Киевского района с помощью бронетранспортера МТ-ЛБ МЧС ДНР
© Валентин Спринчак/ТАСС

В течение последних дней число вооруженных столкновений на линии соприкосновения в Донбассе резко возросло. Накануне вечером в северной части Донецка началась эвакуация жителей.

Киев обвинил в провоцировании ситуации ополченцев, однако в среду заместитель министра обороны Украины фактически признал, что вооруженные силы страны ведут наступление. В ДНР отмечают, что Киев уже дважды предпринял попытки прорыва позиций сил республики и понес потери.

Обострение ситуации стало предметом обсуждения Совбеза ООН, который выразил глубокую обеспокоенность происходящим и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

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