Последствия обстрела в Донецке

Вайсфельд: игра в сборной должна помочь Капризову и Арзамасцеву по возвращению в клубСпорт 1 февраля, 14:37
Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP RacingСпорт 1 февраля, 14:32
Последствия обстрела в ДонецкеМеждународная панорама 1 февраля, 14:30
Данько избран председателем исполкома Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 14:28
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского судаЭкономика и бизнес 1 февраля, 14:24
Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми КадыроваСпорт 1 февраля, 14:24
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок СловакииСпорт 1 февраля, 14:21
Путин подарил патриарху Кириллу сборник литографий о крепостях и монастырях РоссииОбщество 1 февраля, 14:19
Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В течение последних дней число вооруженных столкновений на линии соприкосновения в Донбассе резко возросло. Накануне вечером в северной части Донецка началась эвакуация жителей.
Киев обвинил в провоцировании ситуации ополченцев, однако в среду заместитель министра обороны Украины фактически признал, что вооруженные силы страны ведут наступление. В ДНР отмечают, что Киев уже дважды предпринял попытки прорыва позиций сил республики и понес потери.
Обострение ситуации стало предметом обсуждения Совбеза ООН, который выразил глубокую обеспокоенность происходящим и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.