Последствия обстрела в Донецке

На детской площадке во дворе жилого дома © Валентин Спринчак/ТАСС

Житель города в доме заклеивает окно после артиллерийского обстрела © Валентин Спринчак/ТАСС

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На детской площадке во дворе жилого дома © Валентин Спринчак/ТАСС

Житель города в доме заклеивает окно после артиллерийского обстрела © Валентин Спринчак/ТАСС

В течение последних дней число вооруженных столкновений на линии соприкосновения в Донбассе резко возросло. Накануне вечером в северной части Донецка началась эвакуация жителей.

Киев обвинил в провоцировании ситуации ополченцев, однако в среду заместитель министра обороны Украины фактически признал, что вооруженные силы страны ведут наступление. В ДНР отмечают, что Киев уже дважды предпринял попытки прорыва позиций сил республики и понес потери.

Обострение ситуации стало предметом обсуждения Совбеза ООН, который выразил глубокую обеспокоенность происходящим и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.