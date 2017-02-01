СМИ: Кэмерон пытался добиться увольнения главреда Daily Mail из-за его позиции по Brexit

ЛОНДОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытался во время своего пребывания во власти добиться увольнения главного редактора популярной лондонской газеты Daily Mail Пола Дейкра из-за его позиции в поддержку Brexit. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на собственный источник.

Телепрограмме Newsnight, выходящей на втором телеканале корпорации, удалось узнать, что во время частной беседы с Дейкром на Даунинг-стрит 2 февраля прошлого года премьер-министр пытался убедить главреда поумерить агитацию на страницах его газеты в пользу выхода Великобритании из ЕС. В ответ на это Дейкр сказал, что это невозможно, потому что сам он уже более 25 лет входит в лагерь евроскептиков, как, впрочем, и большинство читательской аудитории газеты.

А в начале марта источник в британском парламенте сообщил Дэйкру, что Кэмерон старался убедить владельца Daily Mail и противника выхода страны из ЕС Джонатана Хармсуэрта (он же 4-й виконт Ротермир) уволить своего главного редактора. Сам же виконт сообщил Дейкру о давлении, которое оказывал на него премьер, лишь по завершении прошлогоднего референдума о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС. Победу на этом референдуме одержали сторонники Brexit, что привело к отставке Кэмерона.

В ответ на приведенную информацию официальный представитель экс-премьера сказал, что не верит в то, что Кэмерон знал, кто именно определяет редакционную политику данной газеты.

Daily Mail является одной из самых читаемых газет в Соединенном Королевстве. Среди ежедневных изданий она имеет второй тираж в стране, уступая только газете Sun.