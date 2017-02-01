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СМИ: Ле Пен заявила о нарушении доверия между Фийоном и французами

Международная панорама
1 февраля, 19:10 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
При этом лидер "Национального фронта" указала на жесткость нынешней предвыборной кампании и праймериз, прошедших у левых и умеренно правых сил
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ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон теряет доверие французских избирателей. Такое мнение озвучила в эфире новостного телеканала LCP лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Отношения, основанные на доверии, сейчас нарушены между Франсуа Фийоном и французами. Теперь ему либо его политическому семейству надлежит сделать из этого надлежащие выводы", - сказала Ле Пен, имея в виду возможность смены своего кандидата партией "Республиканцы".

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Она особо отметила, что Фийон выступал изначально на выборах "в роли эдакого "белого рыцаря", который спасет всех от морального падения, однако по мере того, как развиваются события, становится все более очевидным, что он прибегал к ряду махинаций ради собственного обогащения, а также финансового обогащения собственной семьи".

"Он долгое время в ходе своей политической карьеры действовал вторым номером, всегда прятался за кем-нибудь из ведущих политиков, и сегодня мы обнаруживаем, что судя по всему он прятался для того, чтобы делать не очень законные вещи", - отметила лидер "Национального фронта".

При этом Ле Пен указала на жесткость нынешней предвыборной кампании и праймериз, прошедших у левых и умеренно правых сил. "Праймериз оказались теперь своего рода расстрельным взводом - в них было уничтожено немало партийных лидеров. Как правые, так и левые партии оказались, по существу, обезглавленными", - сказала она.

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Отвечая на вопрос, есть ли у кандидата умеренных правых шансы выйти во второй тур президентских выборов, Ле Пен отметила, что "всегда считала, что во второй тур выйдет Эмманюэль Макрон".

"Он выступает с программой, диаметрально противоположной моей", - подчеркнула при этом Ле Пен, имеющая, согласно опросам, немало шансов сама выйти во второй тур.

При этом Ле Пен отметила, что бывший министр экономики Макрон "вовсе не является независимым кандидатом, как сам он утверждает, а стал кандидатом мощных финансовых центров власти, кандидатом глобалистов, международного финансового мира".

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Скандал вокруг Франсуа Фийона
Персоны
Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа Макрон, Эмманюэль
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