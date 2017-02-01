Иракские силы взяли под контроль объекты ИГ по производству химоружия в Мосуле

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Иракские службы безопасности взяли под контроль объекты на территории Мосульского университета в Ираке, использовавшиеся боевиками "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) для производства химического оружия.
Это подтвердил официальный представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии, полковник ВВС Джон Дорриан. С помощью телемоста из Багдада он провел брифинг для журналистов, собравшихся в пресс-центре Пентагона.
"Совершенно верно", - сказал он, отвечая на вопросы сначала о том, действительно ли экстремисты использовали Мосульский университет для производства химического оружия, а затем о том, взяты ли соответствующие объекты под контроль иракскими силами безопасности.
По словам Дорриана, боевики уже давно "стремятся применять химическое оружие", в частности иприт. Имеющиеся у них возможности для производства такого оружия представитель коалиции назвал примитивными.
Вместе с тем он подчеркнул, что вытеснение ИГ с занимаемых территорий важно и для того, чтобы лишать боевиков возможностей для производства вооружений.