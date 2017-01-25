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Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из Ирака

Международная панорама
25 января, 1:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Командующий международной операцией против ИГ (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии Стивен Таунсенд отметил, что битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную
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© EPA/AHMED JALIL

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Вооруженные силы (ВС) Ирака еще не скоро освободят от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оставшуюся территорию страны. Такой прогноз сделал командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, высказывания которого распространила пресс-служба Пентагона.

"Еще много времени пройдет до того момента, когда ИГИЛ будет выбита из Ирака", - сказал Таунсенд, использовав прежнее обозначение группировки ИГ. Кроме того, отметил он, "битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную". "Но иракцы доказали, что они являются как профессиональной, так и грозной боевой силой, и я уверен, что дни ИГИЛ в Ираке сочтены", - добавил военачальник.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о том, что ВС страны полностью восстановили контроль над восточной частью Мосула. Кроме того, один из командующих операцией по освобождению города генерал Абдель Амир Рашид Яралла объявил о подготовке наступательной операции против ИГ в Западном Мосуле. По его информации, в следующей фазе кампании примет участие шиитское ополчение (включенное в состав ВС Ирака по решению парламента), а также отряды федеральной полиции и спецназа.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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