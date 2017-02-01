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США разрешили взъезд обладателям грин-карт из стран, подвергшихся ограничениям

Международная панорама
1 февраля, 22:30 UTC+3
Были внесены изменения в указ Дональда Трампа об ограничениях доступа в страну граждан семи мусульманских государств
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© ТАСС/Константин Кижель

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/ Администрация президента США Дональда Трампа внесла коррективы в указ об ограничениях доступа в страну граждан семи преимущественно мусульманских государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в США (грин-карты) больше не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в Соединенные Штаты. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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"Они больше не будут нуждаться в (специальных - прим. ТАСС) заявлениях, потому что если они являются законными резидентами, им это (прохождение соответствующей процедуры - прим. ТАСС) больше не понадобится", - сказал пресс-секретарь.

Трамп подписал ранее ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Президент США 27 января также распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

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