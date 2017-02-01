Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграции

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Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
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ЖЕНЕВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Эксперты ООН расценили указ президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции из ряда стран с преимущественно мусульманским населением как дискриминационный и идущий вразрез с международными обязательствами Соединенных Штатов в области прав человека. Об этом говорится в распространенном в Женеве совместном заявлении пяти спецдокладчиков ООН - Франсуа Крепо, Мутумы Рутеере, Бена Эммерсона, Нильса Мельцера и Ахмеда Шахида.
Сфера их деятельности в ООН охватывает вопросы прав мигрантов, борьбы с расизмом, соблюдения прав человека в условиях проведения антитеррористических мер, предотвращения пыток и обеспечения свободы вероисповедания. В заявлении говорится, что исполнительный указ Трампа о запрете на въезд в США граждан ряда стран является "ясно дискриминационным" и ведет к "стигматизации мусульманских общин".
По мнению спецдокладчиков ООН, такая политика Соединенных Штатов в сфере миграции может привести к тому, что "людей будут возвращать без надлежащей оценки и процедур в места, где они рискуют подвергнуться пыткам", что противоречит международному гуманитарному праву и принципу невыдворения. Эксперты считают, что Вашингтон должен "выполнять свои международные обязательства и обеспечивать защиту тем, кто бежит от преследований и конфликтов".
Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.