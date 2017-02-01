Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграции

Международная панорама
1 февраля, 14:18 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Специалисты призвали президента США выполнять международные обязательства
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Эксперты ООН расценили указ президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции из ряда стран с преимущественно мусульманским населением как дискриминационный и идущий вразрез с международными обязательствами Соединенных Штатов в области прав человека. Об этом говорится в распространенном в Женеве совместном заявлении пяти спецдокладчиков ООН - Франсуа Крепо, Мутумы Рутеере, Бена Эммерсона, Нильса Мельцера и Ахмеда Шахида.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© REUTERS/Carlos Barria
СМИ: Шварценеггер считает указы Трампа по ограничению иммиграции поспешными
Microsoft поддержала иск властей штата Вашингтон против иммиграционных указов Трампа
Обама поддержал протесты против указов Трампа

Сфера их деятельности в ООН охватывает вопросы прав мигрантов, борьбы с расизмом, соблюдения прав человека в условиях проведения антитеррористических мер, предотвращения пыток и обеспечения свободы вероисповедания. В заявлении говорится, что исполнительный указ Трампа о запрете на въезд в США граждан ряда стран является "ясно дискриминационным" и ведет к "стигматизации мусульманских общин".

По мнению спецдокладчиков ООН, такая политика Соединенных Штатов в сфере миграции может привести к тому, что "людей будут возвращать без надлежащей оценки и процедур в места, где они рискуют подвергнуться пыткам", что противоречит международному гуманитарному праву и принципу невыдворения. Эксперты считают, что Вашингтон должен "выполнять свои международные обязательства и обеспечивать защиту тем, кто бежит от преследований и конфликтов".

Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама