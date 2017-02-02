Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин и Андрей Шитов/. Вице-президент США Майкл Пенс вечером в среду привел к присяге Рекса Тиллерсона, который стал 69-м госсекретарем США. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента страны Дональда Трампа.

"Этот человек пользуется уважением во всем мире. Но теперь начинается его самое важное путешествие", - сказал Трамп. Он еще раз выразил свою известную уверенность в том, что все страны имеют право защищать свои национальные интересы. Призвание же США на его взгляд заключается в том, чтобы содействовать укреплению стабильности и мира.

Ранее Сенат американского Конгресса одобрил решение назначить Тиллерсона новым руководителем Госдепартамента. За это высказались 56 сенаторов, "против" - 43. Таким образом, предложенного Трампом кандидата поддержали преимущественно республиканцы, демократы не согласились с выбором главы государства.

Прежде Тиллерсон возглавлял одну из крупнейших нефтегазовых компаний США и мира - ExxonMobil. Его предшественником на посту главы американской дипломатии был (с 2013 года) демократ Джон Керри.

Напутствие Трампа

"В международной дипломатии нашей стране необходимо содействовать укреплению стабильности и безопасности в мире, который слишком часто оказывается в западне - и как раз сейчас он тоже в западне насилия и войны", - сказал Трамп на торжественной церемонии. "Вы понимаете, что задача наших дипломатов и миссия Госдепартамента - служить интересам Соединенных Штатов Америки" во имя безопасности и процветания страны и народа, продолжал он, обращаясь к Тиллерсону.

Хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что новый руководитель американской дипломатии отдает себе отчет в необходимости "укреплять имеющиеся и создавать новые альянсы" с союзниками США - во имя "стратегических интересов" страны и "безопасности народа".

"Вся ваша жизнь подготовила вас к этой минуте", - заявил он своему назначенцу. "Это человек, который пользуется уважением по всему миру, еще даже не приступив к исполнению обязанностей", - добавил президент США.

"Судьбой Вам было предначертано находиться здесь и сейчас, быть в этот момент на данном перекрестке истории, - сказал Трамп. - Нам пора придать ясную сфокусированность нашим международным делам, по-новому взглянуть на окружающий нас мир и заняться поиском новых решений на базе древних истин. Эти истины включают тот факт, что страны имеют право отстаивать свои интересы, что все люди вправе свободно выбирать свою судьбу и что для всех нас лучше, когда мы действуем согласованно, а не конфликтуем".

Президент выразил сожаление, по поводу того, что сейчас в мире на редкость много конфликтов.

Завершил Трамп свое напутствие словами о том, что он рад за Тиллерсона и его семью, но еще больше рад "за нашу великую страну". "Вы наследуете колоссальные вызовы на Ближнем Востоке и по всему миру, но я действительно верю, что мы можем добиться мира и стабильности в наши очень и очень неспокойные времена", - сказал он.

Благодарность Тиллерсона

В ответном слове Тиллерсон поблагодарил президента страны за оказанное ему доверие, коллег - за помощь в подготовке к работе на новом посту, а также "огромное множество" известных и незнакомых ему доброжелателей. Он сказал, что добрые пожелания и молитвы этих людей "будут для него напоминанием о том, что, служа президенту, он служит и их интересам и всегда представляет интересы всего американского народа".

Сразу после окончания церемонии Госдепартамент США объявил, что в четверг с утра Тиллерсон приедет на службу и обратится к сотрудникам своего ведомства.