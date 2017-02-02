В Сеуле разочарованы выходом Пан Ги Муна из президентской гонки

СЕУЛ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейские политические круги активно комментируют отказ бывшего генсека ООН Пан Ги Муна от участия в президентских выборах. Депутат от правящей партии "Сэнури" Ким Мен Ен выразил сочувствие Пан Ги Муну, который заявил о своем разочаровании эгоизмом южнокорейских политиков. Другой представитель "Сэнури" Ким Сон Вон назвал этот шаг Пан Ги Муна "большой потерей" и выразил надежду на то, что бывший генсек ООН "применит свой богатый опыт на других направлениях работы".

Депутат от оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ко Ен Чжин заявил, что решение Пан Ги Муна "необходимо уважать", хотя оно и "расстроило граждан" Южной Кореи. В этой связи политик подчеркнул важность строгой проверки компетентности кандидатов в президенты, поскольку на лидере страны лежит большая ответственность. Солидарность с этой позицией выразили и в оппозиционных Народной партии и партии "Парын". Представитель последней Чан Чжэ Вон, в частности, заявил, что озвученная Пан Ги Муном причина "должна заставить политические круги задуматься над своими действиями".

Бывший генеральный секретарь ООН в среду внезапно отказался выставлять свою кандидатуру на предстоящих в текущем году президентских выборах в Республике Корея. "Я откажусь от своего искреннего стремления добиться изменений в политике и объединения страны под моим руководством", - сказал Пан Ги Мун, добавив, что разочаровался в некоторых политиках и считает бессмысленным работать вместе с ними.

Примечательно, что ранее бывший генсек фактически начал предвыборную кампанию, хотя официально об этом не говорил. Он провел целую серию встреч с представителями различных политических сил и осуществил визиты в регионы Кореи, и на этом фоне его заявление прозвучало крайне неожиданно.

Ряд южнокорейских СМИ предполагает, что реальной причиной выхода Пан Ги Муна из предвыборной гонки мог стать имеющийся у оппозиции компромат на него. Ранее в его адрес звучали обвинения в коррупции: он якобы получил от корейского бизнесмена 230 тысяч долларов в 2005 и 2007 годах. Затем прокуратура США предъявила официальные обвинения во взяточничестве брату и племяннику политика.

Не исключено также, что на решение Пан Ги Муна повлияли опубликованные недавно итоги социологических исследований. Согласно им, его главный соперник Мун Чжэ Ин набирает популярность, наращивая отрыв от экс-генсека: в случае выборов с участием только Мун Чжэ Ина и Пан Ги Муна с преимуществом более чем в два раза победил бы оппозиционер. За него отдали бы голоса 52,6% опрошенных, а за Пан Ги Муна - 25,6%.